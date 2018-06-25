Вакарчук призвал украинцев стать «охотниками» и бороться с режимом Порошенко
Солист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в своем выступлении перед выпускниками Украинской академии лидерства призвал граждан страны противостоять власти Украины. Выступление было опубликовано в YouTube.
Как заявил Вакарчук, украинская молодежь должна превратиться в «охотников» на «нечестность и коррупцию», которые «присущи власти Украины».
«Вы, как охотники против системы, должны выследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее», - сказал он, назвав всю украинскую политическую систему «раковой опухолью», которая разъедает страну.
По мнению музыканта, на Украине нужно сменить политическую систему. Вакарчук отметил, что система - это правила, установленные не жителями Украины, но по ним они вынуждены жить.
Он также добавил, что основная черта украинской системы - страх.
«Она (система - прим. ред.) боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций - МВФ или Мирового банка», - сказал солист «Океана Эльзы».