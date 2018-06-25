Вакарчук призвал украинцев стать «охотниками» и бороться с режимом Порошенко

Солист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в своем выступлении перед выпускниками Украинской академии лидерства призвал граждан страны противостоять власти Украины. Выступление было опубликовано в YouTube.

Как заявил Вакарчук, украинская молодежь должна превратиться в «охотников» на «нечестность и коррупцию», которые «присущи власти Украины».

«Вы, как охотники против системы, должны выследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее», - сказал он, назвав всю украинскую политическую систему «раковой опухолью», которая разъедает страну.

По мнению музыканта, на Украине нужно сменить политическую систему. Вакарчук отметил, что система - это правила, установленные не жителями Украины, но по ним они вынуждены жить.

Он также добавил, что основная черта украинской системы - страх.