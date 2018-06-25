Армия ДНР отразила мощную атаку ВСУ: подробности боя под Мариуполем

В субботу 23 июня около 01:00 ночи бойцы ВСУ предприняли неудачную попытку улучшить свои позиции южнее населенного пункта Коминтерново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ВС ДНР.

«Около часа ночи наблюдателям с переднего края было замечено две группы противника в количестве от 12 до 15 человек», - рассказал военнослужащий ВС ДНР позывной «Тата».

Было принято решение огонь не открывать, а подпустить их поближе.

«После того, как они по балке подошли к нашим минным заграждениям, произошел взрыв. Мы вступили с ними в огневой контакт. То есть с двух позиций мы их начали зажимать. Продолжалось это около 15 минут, после чего наблюдатель доложил, что одна группа отходит, вторая группа осталась там отстреливать. Начался шквал огня. То есть это калибр 82 миллиметра по нашим огневым точкам и по минным заграждениям, где была данная группа противника», - добавил он.

После неудачной атаки бойцы ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Соханка, Ленинское и Коминтерново.