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Трамп послал мигрантов «туда, откуда пришли»

Вадим Иванов
07:37 25.06.2018
По мнению главы Белого дома, приезжающих в США мигрантов следует депортировать немедленно и без решения суда.
Фото: Brian Cahn/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Дональд Трамп хочет выслать из США всех нелегальных мигрантов. Президент США призвал отправить незаконно прибывших «туда, откуда они пришли».

Соответствующий призыв глава Белого дома опубликовал на своей странице в Twitter. Причем, уверен американский лидер, поступить так с мигрантами следует как можно скорее.

«Как только кто-то приезжает (в США - прим.ред.), мы должны немедленно, без судей и судебных процессов, отправлять их обратно», - написал Трамп.

Существующую в США систему он назвал издевательством над хорошей иммиграционной политикой, порядком и законом.

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