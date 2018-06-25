Трамп послал мигрантов «туда, откуда пришли»

Дональд Трамп хочет выслать из США всех нелегальных мигрантов. Президент США призвал отправить незаконно прибывших «туда, откуда они пришли».

Соответствующий призыв глава Белого дома опубликовал на своей странице в Twitter. Причем, уверен американский лидер, поступить так с мигрантами следует как можно скорее.

«Как только кто-то приезжает (в США - прим.ред.), мы должны немедленно, без судей и судебных процессов, отправлять их обратно», - написал Трамп.

Существующую в США систему он назвал издевательством над хорошей иммиграционной политикой, порядком и законом.