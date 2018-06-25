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Туристам запретили делать селфи на Гоа

Александра Арсентьева
07:30 25.06.2018
Решение было принято после того, как во время фотографирования несколько туристов утонули.
Туристам запретили делать селфи на Гоа
Фото: Pixabay

Спасательные службы индийского штата Гоа на пляжах определили зоны, в которых запрещено делать селфи.

По информации индийского телеканала NDTV, уполномоченное местными властями частное спасательное агентство Drishti Marine определило 24 зоны побережья, где запрещено делать селфи. Решение приняли после того, как во время фотографирования несколько туристов утонули.

Исполнительный директор агентства Рави Шанкар заявил, что в этих зонах будут установлены таблички с надписью «селфи запрещены». На них скоро появятся инструкции в картинках, будет указан номер телефона экстренной помощи, а также перечень того, что можно, а чего нельзя делать в Гоа.

Из-за неблагоприятной погоды (в Индии бушует муссон) агентство рекомендовало туристам не заходить в море. На всех пляжах установлены красные флаги, которые обозначают опасные для плавания погодные условия. По сообщению телеканала, сезон муссонов в регионе продлится до 30 сентября.

По данным СМИ, Индия лидируют по числу смертей от селфи. Так, издание Washington Post заявило, что из 27 зафиксированных в 2015 году случаев гибели людей во время селфи около половины пришлось на Индию.  

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