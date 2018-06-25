Яровая резко ответила президенту Литвы на русофобские высказывания

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала президента Литвы Далю Грибаускайте после ее антироссийских заявлений. Сообщение депутата опубликовано на ее сайте.

Ранее Грибаускайте в интервью журналу Spiegel заявила о готовности страны защищать свои границы в случае «военного вторжения России». Кроме того литовский лидер уверена, что Запад недооценивает РФ и слишком мягко относится к Москве.

Яровая назвала высказывание литовского лидера фальшивой игрой, противоречащей честной политике. Депутат отметила, что российский народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром. Яровая также порекомендовала главе Литвы «подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению».