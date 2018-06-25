В центре Одессы взорвался автомобиль с ирландскими номерами

Вчера, 24 июня, вечером в центре Одессы прогремел взрыв. Инцидент произошел на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта. Об этом сообщает издание «Думская».

Взрывчатка была заложена под припаркованной машиной с ирландскими номерами.

В результате взрыва пострадал руководитель охранного предприятия Андрей Бабенко. Он в момент взрыва вместе со своей семьей и сотрудниками охраны заходил в дом, невдалеке от которого находился заминированный автомобиль. По предварительным данным, бизнесмен получил ранения ног.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и нацгвардейцы.