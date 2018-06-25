Ученые создали лекарство, которое останавливает развитие рака

Специалисты из Орегонского университета науки и здоровья разработали препарат KBU2046, блокирующий распространение рака. Об этом сообщает издание Nature Communications.

По словам ученых, препарат поможет остановить развитие четырех видов онкологии - предстательной и молочной желез, легких и толстой кишки.

Новое лекарство уже опробовали на грызунах, у которых был рак предстательной и молочной желез человека, рак кишечника и легких. Как заявили специалисты, эксперимент показал, что препарат подавил метастазы, а также уменьшил разрушение кости. Кром того, токсичность и побочные эффекты были минимизированы.

Ученые рассказали, что принцип работы лекарства заключен в изменении фосфорилирования белка HSP90β.

«Лекарство, связываясь с этим протеином, останавливает движение клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок», - заявил доктор Раймонд Берган, который руководит исследованием.

По мнению специалистов, препарат при раннем диагностировании способен остановить размножение раковых клеток и спасти жизнь человека.