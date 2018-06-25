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Экспорт из России в Индию вырос на 40% за четыре месяца 2018 года

Дарья Михалина
05:26 25.06.2018
Общий объем экспорта составил около 2,2 млрд долларов.
Экспорт из России в Индию вырос на 40% за четыре месяца 2018 года
Фото: Viktor Gritsuk / Russian Look / Globallookpress

Экспорт товаров из России вырос на 40% за период январь-апрель 2018 года. Об этом агентству ТАСС сообщили в торговом представительстве РФ в Индии.

Лидирующие позиции в российском экспорте занимают алмазы, нефть, детали машиностроения, пластмасса и бумага.

Более чем на 600% увеличился экспорт бобов в страну – с двух миллионов долларов в 2017 году до 14,5 миллионов в 2018. Также значительно увеличилось количество поставляемого из России масла. В январе-апреле 2017 года экспорт семян подсолнечника и других масличных культур оценивался в 37,2 тысячи долларов, в то время как сейчас – 207,4 тысячи долларов.

Помимо этого, в список российских товаров, пользующихся большой популярностью в Индии, вошли компасы, навигационные гаджеты и электрические приборы.

Планируется, что к 2025 году товарооборот между Россией и Индией достигнет 30 миллиардов долларов.

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