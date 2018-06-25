Универсальное недоразумение: в ВСУ заявили об испытаниях нового боевого робота

Вооруженные силы Украины проводят испытания нового роботизированного боевого комплекса, которые получил название «Охотник». Об этом сообщается на официальной странице кабинета министров Украины в Facebook.

«Во время испытаний проверят его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи», - говорится в сообщении,

По задумке разработчиков, робот сможет выполнять как надзорные, так и боевые функции. Он якобы сможет нести на себе вооружение практически любых типов, в том числе пулемет, ПТРК, автоматический гранатомет, пушку и другие, что делает его универсальным.

Более подробной информации о «революционной» разработке в материале представлено не было. По мнению пользователей Сети, робот выглядит невзрачно и представляет собой кустарного вида боевой модуль на примитивной колесной базе. Каким образом он должен «усилить оборону на Донбассе», остается неизвестным.