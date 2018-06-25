СМИ: В России увеличатся объемы субсидирования авиаперевозок
Так, Минтранс постарается решить проблему с билетами дальневосточного направления.
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Объем программы по субсидированию авиаперевозок может увеличиться на 700 миллионов рублей. Об этом газете «Известия» рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.
Он отметил, что выделенные денежные средства в первую очередь пойдут на субсидирование перевозок на Дальнем Востоке.
«Это будет первая помощь Дальнему Востоку», - добавил министр.
Дитрих заявил, что он намерен тесно сотрудничать с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, вместе с которым они уже приготовили предложение по расширению бюджета.