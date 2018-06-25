СМИ: В России увеличатся объемы субсидирования авиаперевозок

Объем программы по субсидированию авиаперевозок может увеличиться на 700 миллионов рублей. Об этом газете «Известия» рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Он отметил, что выделенные денежные средства в первую очередь пойдут на субсидирование перевозок на Дальнем Востоке.

«Это будет первая помощь Дальнему Востоку», - добавил министр.

Дитрих заявил, что он намерен тесно сотрудничать с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, вместе с которым они уже приготовили предложение по расширению бюджета.