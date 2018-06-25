Макрон заявил о политическом кризисе в Европе из-за вторичной миграции

В настоящий момент Европа переживает вторую волну политического кризиса, вызванную второй миграционной волной. Об этом журналистам заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Для того чтобы предотвратить кризис, по мнению главы Франции, страны Евросоюза должны объединится и равномерно распределить нагрузку, чтобы помочь расселиться нуждающимся в убежище людям по всей Европе, а не только внутри нескольких стран.

«По этому вопросу Франция ни в чьих уроках не нуждается. Мы вторая страна по количеству принятых в этом году беженцев», - цитирует слова Макрон РИА Новости.

Также он отметил важность инвестиций в агентство по безопасности внешних границ Frontex.

Ранее сообщалось, что сразу два премьер-министра Италии раскритиковали позицию Макрона по миграционным вопросам.