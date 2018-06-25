Глава МИД Венгрии потребовал от Киева «оставить венгров в покое»

Глава венгерской дипломатии Петер Сияйрто потребовал от украинских властей «оставить венгров в покое». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Венгрию, как и прежде, беспокоит украинский закон об образовании. По мнению Будапешта, он нарушает права этнических венгров, которые проживают на западе Украины, лишая их собственного языка.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров… Оставьте венгров в покое», - заявил Сийярто.

Министр добавил, что не существует никаких реальных оснований для беспокойства о «венгерском сепаратизме», и призвал Украину к переговорам относительно закона об образовании.

Ранее Венгрия в третий раз заблокировала проведение комиссии НАТО – Украина. Причиной этому стал уже упомянутый украинский закон, который, напомним, безоговорочно перевел все школы страны на украинский язык, даже на тех территориях, где проживают люди, для которых он не является родным.