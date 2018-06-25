ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента

Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов на президентских выборах в Турции. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен, передает Anadolu.

На настоящий момент всего обработано 97,7% всех бюллетеней. Гювен добавил, что необработанные голоса уже никак не смогут повлиять на результаты. По предварительным подсчетам, Эрдоган набрал 52,5% всех голосов.

Помимо этого, глава ЦИК добавил, что Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, «Хорошая партия» и Партия демократии народов будут представлены в парламенте, так как им удалось набрать десять процентов голосов, что является минимальным порогом.

Напомним, 24 июня в Турции прошли выборы президента и нового парламента, явка на которых достигла 90%.