Число погибших при взрыве газа в Татарстане возросло до двух

Количество погибших при взрыве бытового газа в жилом доме города Заинска возросло до двух человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

По данным ведомства, в больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии после взрыва. На данный момент в казанских больницах находятся еще двое пострадавших в результате чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Заинске прогремел взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате рухнули потолочные перекрытия внутри квартиры. Один человек погиб, девять получили различные ранения.

СУ СК по Татарстану возбудил уголовное дело в связи с ЧП. По данным следствия, взрыв мог произойти из-за ремонта ненадлежащего качества.