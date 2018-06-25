Штрафы по упрощенке: долги за мелкие нарушения ПДД будут списывать автоматически

Федеральная служба судебных приставов сможет списывать мелкие штрафы до трех тысяч рублей со счетов нарушителей автоматически, без запуска дополнительного делопроизводства. Об этом сообщают «Известия».

Как следует из поправок к правительственному законопроекту, который в данный момент рассматривают в Госдуме, ФССП получит возможность направлять уведомления о нарушениях прямо в банки. Это коснется только мелких штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные специальными техническими средствами.

Согласно проекту упрощенного взыскания штрафов, служба приставов должна составить уведомление для кредитной организации в трехдневный срок после получения информации из ГИБДД. Если нарушитель не закроет штраф за два дня, банк получит право списать деньги с его счета самостоятельно без дополнительного делопроизводства.

Данные нововведения, по мнению авторов проекта, позволят очень значительно оптимизировать деятельность судебных приставов, сократить затраты сил и средств, а также минимизировать коррупционный фактор за счет автоматических алгоритмов. Однако ряд экспертов считает, что новая система будет страдать из-за ошибок, связанных с долгим обновлением базы автовладельцев.