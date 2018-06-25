Назван ТОП-5 лучших компактных кроссоверов в 2018 году

Автоэксперты составили рейтинг самых лучших компактных кроссоверов. Список автомобилей был опубликован на портале CarsWeek.

На первом месте расположилась Honda HR-V. Отмечается, что мотор автомобиля весьма силен – 140 лошадиных сил – и при этом экономичен. Тем не менее, модель недоступна для покупки в России, что является ее главным недостатком.

Второе место занял Mini Cooper Countryman. По мнению экспертов, он стал более вместительным и удобным в управлении, однако цена является несколько завышенной.

На третье позиции рейтинга оказался Jeep Renegade. Его главным плюсом было названо умение преодолевать бездорожье.

Далее в списке значится Mitsubishi ASX. Отмечается, что цена машины (от 850 тысяч) крайне приятна в соотношении с ее дизайном и техническими качествами.

Замыкает ТОП-5 Mercedes-Benz GLA. Высокие оценки от экспертов автомобиль получил благодаря мощному двигателю, авторитету бренда и давно зарекомендовавшему себя немецкому качеству.