Названа самая уродливая собака в мире

В США завершился ежегодный конкурс под названием «Самая уродливая собака в мире». Победителем стал девятилетний бульдог по кличке Жа-Жа, сообщает Sky News.

Конкурс проводится в городе Петалума в американском штате Калифорния уже 30-ый раз. Жа-Жа стал победителем из-за своей отличительной способности – аномально длинного языка, одолев в конкурентной борьбе 14 других малосимпатичных собак.

Хозяйка бульдога Меган Брейнард получила за своего питомца денежный приз в размере полутора тысяч долларов. По словам женщины, она нашла собаку на специальном сайте.

Несмотря на провокационное название, организаторы конкурса позиционируют свой конкурс как «доброе и забавное» мероприятие. «Самая уродливая собака в мире» призвана доказать, что любви заслуживают все животные вне зависимости от своего внешнего вида.