В Раде рассказали, как Украина дошла до разорения

Украинские власти своими реформами фактически разорили страну. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Он рассказал, что в 2018 году две трети украинцев не собираются брать отпуск, так как не могут себе этого позволить.

«Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме - всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», - высказал свое мнение Рабинович.

Помимо этого, депутат обвинил власти Украины во лжи. Он отметил, что в стране продолжают расти цены, в то время как правительство убеждает народ в обратном.