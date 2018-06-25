Трамп призвал все страны избавиться от торговых пошлин

Дональд Трамп призвал все страны отменить «искусственные» торговые барьеры, которые, по мнению американского президента, были введены против США. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

Он добавил, что в противном случае, Вашингтон введет дополнительные санкции против тех стран, которые не уберут торговые пошлины.

Трамп отметил, что намерен сделать торговлю справедливый, в то время как сейчас, по мнению главы США, она представляет из себя «улицу с односторонним движением».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов КНР с шестого июля введет 25-процентную пошлину на 659 товаров, поставляемых из США.