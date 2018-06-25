СМИ: во Франции задержали ультраправую группировку, готовившую атаку на мусульман

Французская полиция задержала десять человек, входящих в ультраправую радикальную группировку, передает агентство AFP.

Правоохранительные органы подозревают их в подготовке нападения на мусульман. Отмечается, что все преступники находились в разных городах страны, в том числе и на острове Корсика.

Полиции также удалось изъять предварительный план покушения.

Подозреваемые были взяты под стражу. В их отношении заведены уголовные дела.