СМИ: во Франции задержали ультраправую группировку, готовившую атаку на мусульман
В воскресенье полиция провела рейды в различных городах страны, после чего десять человек были арестованы.
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS / Globallookpress
Французская полиция задержала десять человек, входящих в ультраправую радикальную группировку, передает агентство AFP.
Правоохранительные органы подозревают их в подготовке нападения на мусульман. Отмечается, что все преступники находились в разных городах страны, в том числе и на острове Корсика.
Полиции также удалось изъять предварительный план покушения.
Подозреваемые были взяты под стражу. В их отношении заведены уголовные дела.