Жители Подмосковья подарили Месси 60-килограммовый торт на день рождения
Жители Бронницы испекли аргентинскому футболисту торт во весь рост к его 31-летию.
Фото: David Klein / imago sportfotodienst / Globallookpress
Неподалеку от тренировочной базы сборной Аргентины жители подмосковного города Бронницы представили огромный торт, представляющий собой футбольное поле с фигурой Лионеля Месси по центру.
Изготовлением фигуры занимались кондитеры фабрики «Алтуфьеро».
«Мы случайно узнали, что у Месси день рождения 24 июня. Подумали: а почему бы не сделать для Лео подарок? Например, шоколадную скульптуру самого себя?», - цитирует агентство Reuters одного из кондитеров Дарью Малкину.
На создание подарка ушло более 60 килограмм шоколада. В высоту фигура составляет 170 сантиметров, что в точности повторяет рост самого Месси.
Кондитеры пообещали, что передадут торт футболисту.