Жители Подмосковья подарили Месси 60-килограммовый торт на день рождения

Неподалеку от тренировочной базы сборной Аргентины жители подмосковного города Бронницы представили огромный торт, представляющий собой футбольное поле с фигурой Лионеля Месси по центру.

Изготовлением фигуры занимались кондитеры фабрики «Алтуфьеро».

«Мы случайно узнали, что у Месси день рождения 24 июня. Подумали: а почему бы не сделать для Лео подарок? Например, шоколадную скульптуру самого себя?», - цитирует агентство Reuters одного из кондитеров Дарью Малкину.

На создание подарка ушло более 60 килограмм шоколада. В высоту фигура составляет 170 сантиметров, что в точности повторяет рост самого Месси.

Кондитеры пообещали, что передадут торт футболисту.