Американские эксперты раскрыли главную проблему подлодок ВМС США

Американские эксперты заявили о невозможности дальнейшей модернизации подводных лодок USS Virginia, передает специализированное издание The National Interest.

Отмечается, что в ближайшем будущем ВМС США намеревались улучшить подлодки этого класса и оснастить их новыми модулями, однако для этого на субмаринах недостаточно места.

Так, в связи с этим, по данным издания, от модернизации придется отказаться.

Всего в настоящий момент в распоряжении ВМС США находятся 48 подводных лодок типа USS Virginia.