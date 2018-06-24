Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции

По результатам подсчета 90 процентов голосов на прошедших в Турции президентских и парламентских выборах победу одержал действующий президент страны Реджеп Эрдоган. По мере подсчета голосов его результат стал чуть скромнее, чем на ранних этапах подсчета, однако известно, что за него отдали голоса 53 процентов голосовавших. Лидер оппозиции Мухаррем Индже, наоборот, чуть прибавил – за него проголосовали 30 процентов пришедших на выборы.

Другие кандидаты - Мераль Акшенер (от «Хорошей партии») набрал более семи процентов, Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — чуть более шести процентов. Остальные двое кандидатов набрали менее одного процента голосов.

Сам Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Ранее сообщалось, что прошедшие в Турции выборы прошли с минимумом нарушений и признаны состоявшимися.