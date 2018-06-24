ВСУ испытывают дефицит личного состава - СМИ

Украинские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава. Об этом пишет в ZN.ua один из украинских пропагандистов Юрий Бутусов.

По его словам, укомплектованность бригад на восточном фронте составляет менее 50 процентов: нередки случаи, когда рота насчитывает 40 бойцов, а батальон – 200. Официальная же статистка, наоборот, утверждает, что укомплектованность выше всех норм.

Бутусов отмечает, что командование ВСУ манипулирует личным составом – в боевые подразделения «зачисляют» тыловиков или временно прикомандированных.

«То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях», - констатирует он.

Пропагандист отмечает, что армия является кадрированной и, по сути, не готова воевать до тех пор, пока не будет полностью укомплектована.