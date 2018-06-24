Сирийские боевики нарушают режим прекращения боевых действий – МО РФ

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

Вместе с тем, боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Алеппо.

Нормализуется обстановка в Дамаске и его пригородах, идет процесс восстановления мирной жизни.

Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии завершили разминирование населенного пункта Эн-Насрия (Восточный Каламун), южных районов населенного пункта Дума (Восточная Гута) и продолжают работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры.

По результатам мониторинга состояния инфраструктуры, проведенного представителями Центра по примирению в населенном пункте Айн-Зрэкия провинции Риф Дамаск составлен перечень объектов, подлежащих первоочередному восстановлению, определены сроки и объемы необходимых работ. Организовано оказание медицинской помощи гражданам.

Благодаря предпринимаемым усилиям Российского Центра по примирению и сирийских властей на большей части Сирийской Арабской Республики созданы необходимые условия для возвращения вынужденных переселенцев. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 68 человек, в Восточную Гуту – 110 человек. (Из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулись 70 071 житель Восточной Гуты).

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 194 сирийцам, в том числе 100 детям.

Совместными усилиями России, Турции и Ирана продолжает стабилизироваться обстановка в Идлибской зоне деэскалации, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вышло 465 человек. В ходе вывода беженцев медицинская помощь оказана 179 больным, в том числе 93 детям.

Несмотря на усилия Центра по примирению в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков гуманитарная ситуация ухудшается. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков.

Центр по примирению враждующих сторон призывает членов бандформирований прекратить провокационные действия и строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.