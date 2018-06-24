Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить киевскую власть

Фронтмен украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в эфире радиостанции «Радио Свобода – Украина» призвал молодежь уничтожить киевскую власть.

«Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну», - заявил он.

По словам Вакарчука, места чиновников должны занять представители простого народа.

Ранее Вакарчук неоднократно выражал крайнее неприятие действий нынешних властей, и даже при вручении ордена президентом Украины Петром Порошенко, задал последнему вопрос – где же обещанные перемены? Вакарчук утверждает, что нынешняя власть на Украине коррумпирована, труслива и боится всего на свете.