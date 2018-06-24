На президентских выборах в Турции лидирует Эрдоган

Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в президентской гонке: по предварительным данным, за него проголосовали более 58% избирателей. Как сообщает агентство Anadolu, Эрдогану отдали свои голоса жители практически всех центральных районов Турции. Его основной соперник, лидер оппозиции Мухаррем Индже, набрал более 28% голосов, но в основном в западных районах страны.

На данный момент обработано около 15% бюллетеней.

Ранее сообщалось, что президентские и парламентские выборы в Турецкой Республике признаны состоявшимися.