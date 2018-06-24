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Выпускной «Алые паруса» в Петербурге посетили около 1,2 млн человек

Павел Кутаренко, Анастасия Евдокимова
19:31 24.06.2018
В этом году в центре города собралось более 45 тысяч выпускников.
Фото: Irina Motina ZUMAPRESS / Globallookpress

Около 1,2 миллиона человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

В этом году в центре города собралось более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран.

Для участников мероприятия выступали популярные звезды российской эстрады. Самым ярким пунктом программы стал проход судна «Три короны» под алыми парусами.

 

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