Выпускной «Алые паруса» в Петербурге посетили около 1,2 млн человек

Около 1,2 миллиона человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

В этом году в центре города собралось более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран.

Для участников мероприятия выступали популярные звезды российской эстрады. Самым ярким пунктом программы стал проход судна «Три короны» под алыми парусами.