СМИ США назвали российский Су-34 лучшим ударным истребителем в мире

Авторитетное американское военно-историческое издание Military Watch назвало российский Су-34 наиболее передовым ударным истребителем в мире, способным наносить удары в радиусе 1 100 километров в любое время суток и при любых погодных условиях.

Издание отмечает, что Су-34 был принят на вооружение в 2014 году и после модернизации стал наиболее передовым ударным истребителем мира. Его применение в Сирии показало, что истребители могут держать под контролем почти весь Ближний Восток, а при размещении в Калиниграде - поражать объекты на территории Германии, Скандинавии и Прибалтики.

Герметичное устройство кабины позволяет совершать полеты без кислородных масок до высоты десять тысяч метров, а расположение пилотов не друг за другом, а рядом - не дублировать элементы управления. Самолет развивает скорость 1900 километров в час и способен нести до восьми тонн боевой нагрузки.

В качестве ближайших аналогов тридцатьчетверки MW называет китайский J-16 и американский F-15.