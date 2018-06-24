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Принятие закона о нацбезопасности Украины сочли государственной изменой

Дмитрий Семенов
18:43 24.06.2018
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что публичное обсуждение закона на руку врагам его страны.
Принятие закона о нацбезопасности Украины сочли государственной изменой
Фото: Str ZUMAPRESS.com Globallookpress

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что публичное принятие закона о национальной безопасности Украины лично он рассматривает как государственную измену.

«Такой закон должен приниматься на закрытом заседании парламента, а не как у нас, так публично и откровенно, что представители иностранных партнеров сидели в кулуарах», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Мосийчука, любая страна, которая в настоящее время является партнером Украины, может «поменять вектор партнерства», что позволит бывшим партнерам контролировать ВСУ. Также он назвал «преступлением» назначение гражданского министра обороны «во время войны».

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о нацбезопасности 21 июня. В нем указано, что приоритетом страны является вступление в НАТО. Помимо этого, закон предполагает назначение на пост министра обороны гражданского лица.

Игорь Мосийчук анонсировал 24 июня «начало освобождения Крыма». По словам одиозного депутата, глупо надеяться, что Крым можно вернуть путем переговоров, он призвал «освободить попавших в оккупацию украинских и татарских братьев» силовыми методами.  

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