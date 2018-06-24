В Турции завершились президентские и парламентские выборы

В Турции прошли президентские и парламентские выборы. Как сообщает РИА Новости, наблюдатели от ОБСЕ не обнаружили серьезных нарушений. Хотя на некоторых избирательных участках зафиксированы попытки вброса бюллетеней. Например, одна такая попытка была предпринята в уезде Суруч в провинции Шанлыурфа - вброс предотвратили наблюдатели от оппозиционных партий. Также были задержаны три человека с мешками бюллетеней. На одном из избирательных участков произошла драка.

Кроме того, полицейские задержали десять иностранцев - трех французов, трех немцев и четырех итальянцев, которые проникли на избирательные участки под видом наблюдателей.

В целом же выборы признаны состоявшимися, и глава избирательной комиссии Сади Гювен обещал озвучить предварительные итоги до конца воскресенья.

Ранее сообщалось, что в президентских выборах участвовали действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от правящей «Партии справедливости и развития», Мухаррем Индже - от оппозиционной Народно-республиканской партии, Селахаттин Демирташ от Партии демократии народов и другие.