В Москве зафиксирован температурный рекорд
Среднесуточная температура в Москве превысила климатическую норму сразу на пять делений термометра.
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
В Москве зафиксирована рекордная для этого лета жара -33 градуса. Такие показатели синоптики зафиксировали на юге и востоке столицы.
Среднесуточная температура в Москве превысила климатическую норму сразу на пять делений термометра. Предыдущий «знойный» максимум отмечался во вторник и пятницу.
Однако уже завтра ожидается хоть и незначительное, но похолодание. Свежесть принесут кратковременные дожди. К концу рабочей недели столбики термометров вновь поползут вверх.