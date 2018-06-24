В Москве зафиксирован температурный рекорд

В Москве зафиксирована рекордная для этого лета жара -33 градуса. Такие показатели синоптики зафиксировали на юге и востоке столицы.

Среднесуточная температура в Москве превысила климатическую норму сразу на пять делений термометра. Предыдущий «знойный» максимум отмечался во вторник и пятницу.

Однако уже завтра ожидается хоть и незначительное, но похолодание. Свежесть принесут кратковременные дожди. К концу рабочей недели столбики термометров вновь поползут вверх.