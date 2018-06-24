Меркель заявила об отсутствии в ЕС решения вопросов миграции
Меркель сделала такое заявление на неформальном саммите 16 стран ЕС по вопросам миграции.
Фото: Soeren Stache dpa / Globallookpress
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данном этапе у стран в Евросоюзе нет единого решения по вопросам миграции.
«На саммите мы, к сожалению, не найдем общего решения миграционной проблемы», - приводит ТАСС слова Меркель.
Политик сделала такое заявление на неформальном саммите 16 стран ЕС по вопросам миграции.