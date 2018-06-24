Бабченко посетовал на сломанную жизнь после «убийства»

Аркадий Бабченко, помимо свей русофобии, «прославившийся» недавним «покушением» на него и неожиданным «воскресением», на своей странице в Facebook пожаловался на жизнь в четырех стенах.

Бабченко, которому на каждом шагу мерещатся российские убийцы, специально прибывшие по его душу, жалуется на то, что не может никуда выйти - ни в магазин, ни в кафе, ни в кино. Мол, его семья спешно бежала из России, и все, что удалось увезти, - три чемодана с вещами. Квартира, гараж, оставшиеся вещи, видеокамера - все, что было нажито непосильным трудом, - осталось в РФ. Теперь Аркадий Бабченко живет в казенной квартире, условия которой мало отличаются от тюремных: буквально на всем инвентаризационные бирки, даже вилки, которыми пользуются его родные, принадлежат государству. А сам Бабченко вынужден носить брюки, в которых он был в морге после «убийства».

Аркадий Бабченко констатирует: «Моя жизнь в очередной раз сломана полностью». И не видит для себя иной жизни в ближайшие два-три года.

Свой пост журналист, как обычно, завершил просьбой помочь ему материально, хотя, по его же словам, тратить деньги ему все равно не на что, а живет он за государственный счет.

Аркадий Бабченко, бежавший в Киев от «политических преследований», прославился инсценировкой покушения на него. Операция, подготовленная СБУ, вызвала резкое неприятие мирового журналистского сообщества.