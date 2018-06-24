Боевики «Джебхат ан-Нусры»* готовят постановочную провокацию в Идлибе

Пособники «Джебхат ан-Нусры»* сделали постановочные ролики, чтобы сфабриковать обвинения против Москвы и Дамаска. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

На кадрах, снятых постановочно, показаны массовая эвакуация мирных жителей и восстановление зданий, якобы разрушенных российскими и сирийскими авиаударами.

По данным центра, в Идлиб приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран. Они снимали разрушенные дома, госпитализацию мирных жителей.

Как сообщает ТАСС, материалы могут быть опубликованы в западных СМИ.

В настоящее время сирийские военные ведут оборонительные бои.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ