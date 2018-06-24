Уничтожение «логова боевиков» дроном-камикадзе попало на видео

В Израиле прошли успешные испытания дрона-камикадзе Rotem, сконструированного и изготовленного в Israel Aerospace Industries (IAI). В Сети появилось видео испытаний: на нем запечатлено, как дрон атакует бункер, в котором засели «террористы». В результате он поразил мишень размером с форточку.

При скромных габаритах - длина дрона меньше метра - он способен нести до двух килограммов взрывчатого вещества. Rotem можно быстро подготовить к полету, а атакует он или по вертикали, или под углом, ускоряясь подъемными винтами.

Дронами Ratom планируют оснастить армию Израиля и спецслужбы по борьбе с терроризмом.