В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о предстоящей встрече Путина и Трампа

Кремль пока не готов предоставить информацию о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не готовы предоставить информацию», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Песков пообещал, что в Кремле предоставят журналистам всю необходимую информацию по данной теме по мере возможности.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung опубликовало новость о том, что в Вене якобы готовятся к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 июля.

В июне американский президент Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным в июле.