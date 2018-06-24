Взрыв произошел в жилом доме в Германии

В Германии в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает местная газета Wormser Zeitung.

«Сначала произошел взрыв, почти полностью разрушивший здание. <...> Минимум пять человек ранены в результате произошедшего, несколько из них тяжело», - говорится в сообщении.

Происшествие случилось в городе Вупперталь. В результате пострадали 25 человек. Состояние четверых медики оценили как тяжелое.

Из-за взрыва здание получило значительные повреждения. Возник пожар.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Отмечается, что около здания нашли сгоревший автомобиль.