Взрыв произошел в жилом доме в Германии
В результате происшествия пострадали 25 человек.
Фото: Oelbermanndeutzmann.net / globallookpress
В Германии в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает местная газета Wormser Zeitung.
«Сначала произошел взрыв, почти полностью разрушивший здание. <...> Минимум пять человек ранены в результате произошедшего, несколько из них тяжело», - говорится в сообщении.
Происшествие случилось в городе Вупперталь. В результате пострадали 25 человек. Состояние четверых медики оценили как тяжелое.
Из-за взрыва здание получило значительные повреждения. Возник пожар.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Отмечается, что около здания нашли сгоревший автомобиль.