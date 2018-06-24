Это моя Украина и моя вера - в Кривом Роге мужчина защитил георгиевскую ленту от полицейских
В Кривом Роге местный житель отказался снимать георгиевскую ленту и флажок СССР с зеркала заднего вида в салоне своего автомобиля по требованию сотрудников полиции.
В результате к спору мужчины и полицейских присоединилась еще одна местная жительница, которая поддержала его.
Видео инцидента опубликовал местный портал «Первый Криворожский».
В результате правоохранители так и не смогли переспорить местных жителей, у которых была масса доказательств того, что Украина их страна и они имеют право носить то, во что верят.
«Я родился в Советском Союзе, я вырос при этой символике… А кто вас туда звал (в Донбасс - прим. ред.)? Почему я должен менять свое мышление, если вам этого хочется? Это мое вероисповедание, ну расстреляйте меня тогда», - сказал мужчина.
Криворожанин понесет уголовную ответственность за пропаганду тоталитарного режима.