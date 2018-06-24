Определен лидер рейтинга животных-оракулов ЧМ-2018

Стал известен рейтинг животных-предсказателей чемпионата мира по футболу - его составило агентство «ТурСтат».

Первое место безоговорочно занимает кот Ахилл из питерского «Эрмитажа» - он верно предсказал итоги матчей Россия - Саудовская Аравия, Россия - Египет, Иран - Марокко и Бразилия - Коста-Рика. На втором месте - медведь Яков Потапыч - на его счету три верных предсказания, однако косолапый ошибся в прогнозе матча Аргентина - Исландия. Третье место - у тапира Клеопатры из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Также в рейтинг вошли лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри из Сочи, олень Яша из Химок и коза Забияка из Самары.

Ранее сообщалось, что самый точный оракул, кот Ахилл, «служит» в «Эрмитаже». Обычно перед ним ставят две мисочки с кормом, в который воткнуты флажки стран-участниц. И пока кот ни разу не ошибся.