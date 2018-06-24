Десятки зрителей «Алых парусов» случайно провалились сквозь крышу грузовика: видео

В ночь с 23 на 24 июня несколько десятков зрителей «Алых парусов» забрались на крышу грузовика, чтобы посмотреть салют. Видео было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как несколько десятков людей стоят на крыше машины. Через несколько секунд конструкция не выдерживает, и зрители оказываются внутри кузова.

На данный момент видео набрало более 46 тысяч просмотров и десятки комментариев. Большинство пользователей раскритиковали поступок зрителей, называя их «бестолковыми». Кто-то даже пожалел водителя грузовика, которому, по мнению комментаторов, придется платить за машину.