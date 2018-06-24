В Киеве владелец ресторана открыл стрельбу по посетителям: видео

В Киеве один человек стал жертвой стрельбы, которую устроил владелец ресторана во время ссоры с посетителями заведения.

По сообщениям украинских «Вестей», инцидент произошел после того, как 60-летний ресторатор повздорил с несколькими мужчинами и женщинами. В какой-то момент обстановка накалилась до такой степени, что владелец заведения достал пистолет ПМ и начал стрелять по клиентам.

Как отмечает СМИ, стрелок заявил, что пострадавшие оскорбляли его в присутствии дочери.

В результате произошедшего один человек погиб, еще двое были госпитализированы. Судя по видеозаписи с места стрельбы, речь идет о кафе-баре «Арго», который расположен на Оболонской набережной украинской столицы.