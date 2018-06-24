Асад рассказал о нежелании Запада восстанавливать Сирию

Запад не станет принимать участие в восстановлении Сирии, потому что «они не дают, они только берут». Об этом рассказал сирийский лидер Башар Асад, комментируя заявление западных политиков, которые отказались финансировать восстановительные работы в САР до тех пор, пока он руководит страной.

«Это лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии. Лучшее потому, что они не станут частью восстановления САР, мы просто не дадим им это сделать», - сказал Асад в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.

При этом президент Сирии добавил, что у страны есть силы на восстановление без чьей-либо помощи.

«У нас хватает сил, чтобы восстановить страну. Мы уверены в этом», - заявил он.

Также, по словам Асада, его не волнует критика стран Запада в свой адрес. Глава САР подчеркнул, что «капля крови любого сирийца» вызывает у него «гораздо больше эмоций».

Кроме того, сирийский лидер отметил, что благодаря западной поддержке террористы ИГИЛ* и «Ан-Нусры»* вновь начнуть создавать халифат.

* ИГИЛ, «Ан-Нусра» - террористические организации, запрещенные в РФ