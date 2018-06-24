Робби Уильямс признался в любви футболисту сборной Германии

Судя по Twitter Робби Уильямса, певец пришел в восторг от волевой победы немцев в матче против Швеции.

«Я люблю тебя, Тони Кроос», - написал артист в своем блоге, после того как спортсмен забил гол на 95-й минуте встречи.

Известно, что сборная Германии с трудом выиграла у Швеции в футбольном матче, который завершился накануне в Сочи со счетом 2:1.