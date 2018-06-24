В Турции начались президентские и парламентские выборы

В Турции проходят выборы президента и нового парламента.

По всей стране усилили меры безопасности. На улицы городов выведено более 15 тысяч полицейских, десятки единиц техники, в небо подняты вертолеты и беспилотники.

На пост главы государства претендуют шестеро кандидатов. Среди них есть и действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Также на высший пост впервые баллотируется женщина, глава националистической партии Мерал Акшенер. Президентом планирует стать и представитель Республиканской народной партии Мухаррем Индже, который накануне собрал в Стамбуле многомиллионный митинг в свою поддержку.