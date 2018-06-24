Полчища мух атаковали жителей Приморья: видео

Жители поселка Заводского в Артеме пожаловались на огромное количество мух. Об этом сообщил портал Newsbox24.

Местные жители считают, что насекомые летят с птицефабрики. Пользователи социальных сетей рассказали, что раньше мух травили и их было немного, а теперь сменилось руководство, и, судя по всему, ему не до того.

«Давайте вместе бить тревогу. Нужно звонить в отдел экологии», - написали жители Артема.

Подписчики местного паблика также признают наличие этой проблемы.

«Днем машина на парковке вся черная от мух. Они облепляют мгновенно. Гадость ужасная», - написал один из них.