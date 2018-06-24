В Госудуме ответили на предложение Украины переименовать Россию

Обвинения украинской писательницы Ларисы Ницой в «краже» названия Русь у Украины являются безосновательными. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников, сообщила газета «Известия».

Он напомнил, что территория, на которой располагаются Россия и Украина, именовалась Киевской Русью. Парламентарий скорее согласился бы с тем, что это Украина «украла Киев у Руси».

Доктор исторических наук Владимир Кучкин объяснил, что название Московия, о котором говорила Ницой, никогда не было официальным термином. Он пояснил, что это слово использовалось приезжими иностранцами, а страна всегда называлась Русью или Великой Русью.

Профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Перевезенцев назвал предложение Ницой «исторической неграмотностью». Он считает, что это полная чушь, которую та почерпнула из «каких-то замшелых пропагандистских сюжетов».

Ранее Лариса Ницой потребовала назвать Россию Московией. Она утверждает, что название Русь принадлежит украинцам, а жители Украины должны называться русскими.