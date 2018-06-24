Стало известно о смертельной опасности соли

Ученые из США выяснили: чрезмерное употребление соли повышает кровяное давление, что увеличивает риск преждевременной смерти.

По информации Международного журнала эпидемиологии, специалисты из Женской больницы Бригхэма провели исследование, в котором участвовало 2 974 человека в возрасте от 30 до 54 лет. Все участники эксперимента страдали от прегипертензии (незначительное повышение артериального давления).

Исследователи установили количество потребляемой добровольцами соли при помощи различных методов, включая анализ образцов мочи, что позволило более точно определить уровень поступающей в организм соли. Они наблюдали за состоянием участников эксперимента в течение 24 лет, и за это время умерло 272 человека.

В результате было установлено, что существует прямая связь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Доза в диапазоне от 1 200 до девяти тысяч миллиграммов хлорида натрия в день была признана безопасной для здоровья. Дозировку, превышающую девять тысяч миллиграммов хлорида натрия в день, эксперты сочли опасной для жизни.

Ранее сообщалось, что в России может исчезнуть поваренная соль.