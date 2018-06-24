«Анна Каренина» вошла в тройку рейтинга лучших романов в истории

Произведение русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина» заняло третье место в списке лучших романов в истории человечества по версии британских СМИ.

Первое место в рейтинге The Daily Telegraph досталось английской писательнице Джордж Элиот и ее «Миддлмарч». На второй строчке списка расположился американский автор Герман Мелвилл с романом «Моби Дик».

В топ-5 вошли Генри Джеймс и его произведение «Женский портрет» и Джозеф Конрад с романом «Сердце тьмы».

Также в рейтинге находятся Вирджиния Вулф с «Миссис Дэллоуэй», Мигель де Сервантес («Дон Кихот») и Шарлотта Бронте с ее «Джейн Эйр».

Напомним, в мае этого года были названы пять лучших произведений с момента основания Букеровской премии.