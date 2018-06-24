У следовавшего из Новосибирска в Анталью самолета отказал двигатель

Самолет, который летел из Новосибирска в турецкую Анталью, совершил аварийную посадку в казахском городе Атырау из-за отказа двигателя.Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Сообщение об отказе двигателя поступило утром в воскресенье от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Экипаж принял решение совершить совершить аварийную посадку в Атырау.

На борту самолета находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа